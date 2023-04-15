DAWN 透露《换乘恋爱》曾邀请他和泫雅上节目！「我们都是最爱对方、最了解对方，以后也会这样」

近日发行新曲的 DAWN（金晓钟）作为嘉宾出演 YouTube 频道「1theK Orininals」的节目《本人登场》。

节目中，DAWN 看到「让泫雅和 DAWN 一起出演《换乘恋爱3》，虽然很坏但是很搞笑」的留言后表示：「其实说实话...《换乘恋爱》有邀请我们去出演，但是是分手之前，让我们去上节目不是去当出演者，是让我们去当观察嘉宾。」



DAWN 还吐露对泫雅的感情，他说：「我们在世界上是最理解对方的人，任何选择都会为对方加油打气，现在也是。」制作组也问还有爱意吗？DAWN 表示：「我其实（和分手前）一模一样，和泫雅分手之后，无论是再次交往、无论现在是什么关系都不重要，因为就是爱『泫雅』这个人本身，即使以后在不同的道路上与别人在一起，我大概也会爱著泫雅。」



在今年1月传出两人复合的传闻，DAWN 说：「这是某个记者把我们交往时在海外拍摄的照片，报导出来说是复合，我们都没有回覆的理由是...当我因为这些舆论感到疲惫时，回复真假的话真的很搞笑，最重要的是泫雅和我都希望大家不要在意我们的关系。不管现在交往还是没交往，我们都是最爱对方、最了解对方、最支持对方，今后也会这样。」



泫雅和 DAWN 从2016年开始交往6年，虽然 DAWN 曾送给泫雅戒指，一度传出结婚传闻，但去年11月30日两人正式分手。而这次 DAWN 发行新曲〈Dear My Light〉时，泫雅也有在 IG 宣传，并配上了歌词「遇见最美时候的你，不管谁说什么我都能忍受，没关系的。」



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