《模範計程車2》今晚播出大結局，竟然出現了一號司機！李帝勳還在花絮「劇透」第三季

《模範計程車2》（港譯：模範的士2）第15集依舊是同時段收視第一，全國收視15.7%、首都圈收視16%、最高瞬間收視20.4%。

彩虹運輸被假委託人主教（朴呼山 飾）欺騙，在金沙會設置的巨大陷阱中，金道奇（李帝勳 飾）爲了救出受害者而奮戰。在監獄的金道奇好不容易保住性命（真的打了好多人啊～），來到溫河俊（辛載夏 飾）所在的監獄長室，還出現彩虹運輸其他三人被綁架的畫面。



金道奇對溫河俊說了一段話後，問了現在是幾點，之後電視出現李時完作為證人的畫面。原來...金道奇早就猜到金沙會的計謀，和張代表（金義聖 飾）故意走入溫河俊和主教的視線，期間安高恩和、崔主任、朴主任在制伏歹徒後護送李時完到法庭，為順利完成證詞而策劃了計劃，而計畫失敗的溫河俊也把槍口對準了金道奇。



大結局預告中，溫河俊被金沙會拋棄，被關進監獄的他還對金道奇說：「等我從這裡出去...我會殺了還有與你相關的所有人。」主教準備殺掉金道奇的時候，突然衝出一輛模範計程車，竟然還有一號司機，這個應該就是金素妍飾演的角色吧！張代表似乎跟溫河俊說了一些「真相」，他也成為最後的委託人，期待今晚的結局啊！



另外，在之前公開的花絮中，李帝勳因為沒打過高爾夫球，覺得拍攝的時候有點可惜，他就說道：「《模範計程車2》結束的話...拍《模範計程車3》之前想要學一學（高爾夫球），到時候會打的更帥氣一點。」這也讓人期待是不是還會有第三季呢 XD



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