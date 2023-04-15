《紙之月》哀怨少婦金瑞亨開啟禁忌之戀！小鮮肉李施優從親吻手指到獻吻讓金瑞亨理智線瞬斷！（EP.1 - 2）

改編自日本同名小說的月火劇《紙之月》開播，看《天空之城》金瑞亨詮釋一位在婚姻中受到丈夫冷漠對待的女子，為找回自我而重返職場，偶然遇見客戶的年輕孫子李施優，看似兩條無交集的平行線，沒有過多的誘惑與交談，兩人明知不可為卻開啟了禁忌的火花。

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劇情一開始新聞報導著一宗命案，而一位女子隻身來到陌生的泰國，衣服染上了血紅，帶來的韓幣看來也有些髒污，似乎漫無目的地走著。時間回到更早之前，劉怡華（金瑞亨飾）是位全職的家庭主婦，把家事打理得相當完美，處處討好著老公，甚至獨自忍受著打排卵針的痛苦，不過老公似乎只把她當作累積人脈的附屬品，總是冷言冷語，甚至常曲解她的意思，感覺兩人早已同床異夢。



在一次聚會中，劉怡華照常陪伴老公出席，友人提議她不妨考量重返職場，認真思考後她進入SD銀行，並負責拜訪VIP客戶到府服務。工作能力很強的她表現優異，也遭到部分同事的排擠。劉怡華負責的其中一位VIP客戶爺爺，態度囂張目中無人，甚至對女性有猥褻行為，讓劉怡華心中相當厭惡。此時她卻看見了前來與外公討錢的孫子尹民載（李施優飾），還貼心地為他送上雨傘。



尹民載是即將畢業的電影系大學生，父親留下的債務讓他過得很辛苦，當時雖然他能夠由外公撫養，但他卻不希望成為與外公一樣的高利貸放款人，因此逃離了那個富有的家。劉怡華在路上意外遇上尹民載，為賠償他的西裝而約他見面，甚至因劉怡華手上握有VIP爺爺的多本存摺，有數億的存款，她將500萬提領出來偷偷給了民載，只因她覺得孫子比這位老人更急迫需要這筆錢。



尹民載與劉怡華似乎很聊得來，要說這是命中註定還是巧合，尹民載都嫌這說法太幼稚，總是被丈夫冷暴力對待的劉怡華，似乎找到了情緒的出口。尹民載邀請她前來自己的畢業展，丈夫出差，雖然劉怡華在家中幾經掙扎後，仍然飛奔趕到現場，雖然活動已結束，卻有人在等待著她的到來。



尹民載一手將她拉往自己，從劉怡華戴著戒指的手開始親吻，即使劉怡華突然清醒而說著「不可以」，尹民載卻看著她回答「我知道」，接著就捧著劉怡華的臉吻了上去，讓已婚的劉怡華再度感受到被愛，瞬間理智線斷裂！



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