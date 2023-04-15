《纸之月》哀怨少妇金瑞亨开启禁忌之恋！小鲜肉李施优从亲吻手指到献吻让金瑞亨理智线瞬断！（EP.1 - 2）

改编自日本同名小说的月火剧《纸之月》开播，看《天空之城》金瑞亨诠释一位在婚姻中受到丈夫冷漠对待的女子，为找回自我而重返职场，偶然遇见客户的年轻孙子李施优，看似两条无交集的平行线，没有过多的诱惑与交谈，两人明知不可为却开启了禁忌的火花。

以下为防雷线



剧情一开始新闻报导著一宗命案，而一位女子只身来到陌生的泰国，衣服染上了血红，带来的韩币看来也有些脏污，似乎漫无目的地走著。时间回到更早之前，刘怡华（金瑞亨饰）是位全职的家庭主妇，把家事打理得相当完美，处处讨好著老公，甚至独自忍受著打排卵针的痛苦，不过老公似乎只把她当作累积人脉的附属品，总是冷言冷语，甚至常曲解她的意思，感觉两人早已同床异梦。



在一次聚会中，刘怡华照常陪伴老公出席，友人提议她不妨考量重返职场，认真思考后她进入SD银行，并负责拜访VIP客户到府服务。工作能力很强的她表现优异，也遭到部分同事的排挤。刘怡华负责的其中一位VIP客户爷爷，态度嚣张目中无人，甚至对女性有猥亵行为，让刘怡华心中相当厌恶。此时她却看见了前来与外公讨钱的孙子尹民载（李施优饰），还贴心地为他送上雨伞。



尹民载是即将毕业的电影系大学生，父亲留下的债务让他过得很辛苦，当时虽然他能够由外公抚养，但他却不希望成为与外公一样的高利贷放款人，因此逃离了那个富有的家。刘怡华在路上意外遇上尹民载，为赔偿他的西装而约他见面，甚至因刘怡华手上握有VIP爷爷的多本存摺，有数亿的存款，她将500万提领出来偷偷给了民载，只因她觉得孙子比这位老人更急迫需要这笔钱。



尹民载与刘怡华似乎很聊得来，要说这是命中注定还是巧合，尹民载都嫌这说法太幼稚，总是被丈夫冷暴力对待的刘怡华，似乎找到了情绪的出口。尹民载邀请她前来自己的毕业展，丈夫出差，虽然刘怡华在家中几经挣扎后，仍然飞奔赶到现场，虽然活动已结束，却有人在等待著她的到来。



尹民载一手将她拉往自己，从刘怡华戴著戒指的手开始亲吻，即使刘怡华突然清醒而说著「不可以」，尹民载却看著她回答「我知道」，接著就捧著刘怡华的脸吻了上去，让已婚的刘怡华再度感受到被爱，瞬间理智线断裂！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻