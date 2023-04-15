【K社韓國小百科】韓國女性團體爭取妊娠終止手術費入醫保，保障女性生育健康權

韓國女性人權團體為了女性們能夠安全地終止妊娠而挺身站了出來。

4月9日，女性人權團體「安全終止妊娠權利保障人際網」在首爾龍山站前的廣場舉行了記者會，希望促進政府能夠保障女性自願終止妊娠的健康權。 該團體稱：「雖然憲法上廢除了墮胎罪的處罰規定（自我墮胎罪、同意墮胎罪）已經過去了2年，但直到目前為止都未有關於妊娠終止的法律法規出臺。 因政府和國會的放任，很多女性都需要承擔昂貴的手術費，也很難找到相關的商談和信息。」 該團體主張將「妊娠終止」等手術費用納入國民醫療保險，並要求投入使用墮胎引導劑。

2021年7月某製藥公司研發了口服類墮胎藥，並為了能夠投入國內使用向韓國食品醫藥安全處申請許可證，但食藥處要求醫藥公司提供更充分的材料，並未下發許可證。



2019年4月前的韓國全面禁止墮胎，連孕初期終止妊娠都算是違法行為，被指過於干涉孕產婦的自我決定權。 憲法裁判所要求國會在2020年12月31日前更改相關法律，但至今為止尚未有任何進展。

據悉，目前妊娠終止手術並不在醫保報銷範圍內，每家醫院的價格都有所不同。 根據韓國保健社會研究院2022年6月發布的《2021年人工妊娠終止現況調查》顯示，592名選擇手術的女性中有36.2%為此支付了30-50萬（韓幣，下同）的費用，有15.4%的女性支付了50-70萬。

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