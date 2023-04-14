【韓網熱帖】有個男生要了我的電話號碼卻不肯告知姓氏，難道是什麼「諸葛伯賢」嗎？

有網友發帖稱，有個男生要了她的電話號碼，卻只說名字叫「伯賢」而不肯告知姓氏。

給出的理由是：「姓氏有些獨特，熟了以後再告訴妳」。 發帖人吐槽說：「難道是什麼諸葛伯賢之類的嗎？ 真是第一次見到隱瞞姓氏的人。」過了一分鐘，原PO在留言區貼出對方暱稱的截圖「諸**賢」，說：「暈，是真的耶？他真的叫諸葛伯賢。」

韓國網友評論：

1. 妳問問他：「該不會是叫諸葛伯賢之類的吧...？」 也太好笑

2. 「到底是什麼嘛？ 我覺得只要不是諸葛就好kk」

3. 妳回他：「諸葛告訴我吧。 不是，切拜告訴我ᅮᅮ很好奇。」 （*「諸葛」和「切拜」韓文發音相似）

4. 你們這些人太壞了kkkk

5. 想起《我叫金三順》裡的計程車司機kkk（*司機安慰哭泣的三順說：「名字能有多難聽？ 只要不是『三順』就好了呀。」 ）

6. 假裝拼錯字的「諸葛告訴我」真是絕了kkk

7. 希望姓諸葛的朋友不要受傷kkk我真心覺得姓諸葛超帥

8. 是類似於「鮮於伯賢」的感覺嗎？

9. 瑜鹵允浩 最強昌珉 諸葛伯賢 let's go

10. 這名字超霸氣

11. 在我心中，「邊伯賢」是第一個也是最後一個「伯賢」kkk

12. 突然想到，如果我和姓諸葛的男生在一起，將來生孩子要取名「諸葛吉」...

13. 好過分啊，我也姓諸葛 (,,・д・) 姓諸葛的人本來就沒幾個，「諸葛伯賢」更是可能只那有一位，我認真了抱歉k

14. 不要再開他的玩笑啦，守護諸葛伯賢！

出處：https://z-upload.facebook.com/ipdukhalrae/posts/593010479484243，https://theqoo.net/2773370399

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