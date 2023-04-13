【韓網熱帖】看《瑞鎮家》的人一定會認同的部份

有看的朋友，看看以下的原因有沒有共鳴？

原PO主表示：朴敘俊太會做事了+整個人都很有風度，據說每次他的綜藝播完，對他好感度上升的人超級多。 （PS：本人也知道其他演出嘉賓也都很認真）

來看看這位仁兄煮飯時的樣子：



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韓國網友評論：

1. 果然集中精力做事的男人最帥

2. 看完這個節目完全對朴敘俊路轉粉（路人轉粉絲），做事的時候安安靜靜超級認真

3. 不僅做事認真還很照顧其他人，說話也小心謹慎，非常勤快，外加人又很帥

4. 朴敘俊原本做事就很認真，但是和他關係很好的朋友一起上節目，從綜藝角度來看就變得很無趣，在公開節目中展示太多的友情，感覺對他來說並沒有多大的好處

5. 我感覺不是《瑞鎮家》而是《敘俊家》

6. 這檔節目裡我只看到了朴敘俊，又帥做事又認真，可是廚房綜藝越來越無趣了

7. 他做事井井有條，思維敏捷，很值得信賴

8. 我就喜歡這種認真做事，話又不多的男人

9. 這次終於給朴敘俊也裝了攝影機了，之前《尹STAY》的時候他總是默默做事鏡頭特別少

10. 工作效率高，人又很有風度，不當明星的話生活能力也超強

出處：https://theqoo.net/2772522244

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