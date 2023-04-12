【韓網熱帖】《瑞鎮家》被韓媒批評「貴族營業、吃飽撐的抱怨」

大家怎樣看呢？

韓媒評論文章認為《瑞鎮家》延續了《尹食堂》有趣的成員互動，但職員們對待工作的態度變了樣，經常喊累和要求休息，結果一共營業7天就休息了1天半。相比其他美食綜藝動輒要做幾百人份、缺乏廚房用品，《瑞鎮家》環境雅緻、下午開店、有休息時間、食物也很簡單，成員還喊累，堪稱「貴族營業」。有部份觀眾表示，普通人為了生計每天都在做的事，他們只做了5天半就不停要求休息，也不積極向當地人推廣韓國飲食，實在有些過分。



文章作者表示不懂在《尹食堂》以誠實著稱職員們到了《瑞鎮家》為何變成這樣：「是主心骨尹汝貞的缺席，還是加盟Marvel電影、出演奧斯卡獲獎影片、世界級大明星加入，導致藝人特權意識變高了呢？」



韓國網友評論：

1. 綜藝就當綜藝看啦，幹嘛這麼苛刻

2. 我覺得很療愈、很好看啊

3. 這也能批評，人生太扭曲了吧

4. 好無語，這是綜藝又不是紀錄片

5. 因為是互相都很熟的氛圍，所以講話比較隨便吧

6. 又不是做什麼食堂生存節目

7. 確實辛苦，但他們也拿了不少酬勞啊，這條件有的是人願意做，問題是現實裡的人比他們更辛苦、酬勞卻更少。 綜藝和現實的脫離感太強，看得不舒服...

8. 很喜歡尹系列、每期都看，但這次的氣氛確實不好... 跟文章說的一樣，「貴族營業、吃飽撐的抱怨」，太精闢了

9. 確實很像過家家... 在準備妥當的攝影棚裡體驗做食物kk如果說這是做生意的節目，應該會被真正做生意的人揍kkk

10. 超有共鳴kkk

11. 真的，之前的系列都很好看，這次就看不下去ᅲ

12. 大家想看的是他們即使辛苦也努力工作的模樣，而不是一直發牢騷

13. 如果尹汝貞在絕對不會這樣

14. 講真的，他們每次說辛苦我都無法共鳴。 藝人們平時是有多舒服？

15. 只有李瑞鎮和朴敘俊在認真工作kkk

16. 我也因為這一點而換台了。 李瑞鎮努力的模樣很好，但就連朴敘俊都邊煮泡麵邊碎碎唸，看起來不太好

17. 真的抱怨太多了，看不下去。 只做6小時生意就休息2小時，像什麼嘛kkk說累就再休息2小時，究竟是做生意還是鬧著玩

18. 沒有《姜食堂》有趣，沒有之前的系列療愈，沒有白種元李連福綜藝的認真和激烈，真的因為不好看才說不好看

19. 至少知道了藝人賺錢超輕鬆的

20. 綜藝就是要吵吵鬧鬧才有分量啊，而且只是嘴上說辛苦，該做的事都做啊

21. 《尹食堂》廚房有冷氣，《瑞鎮家》三十幾度卻只靠電風扇

22. 累都不能說累嗎？

23. 參與節目的工作人員說比東南亞潮濕3倍，站在爐火前做食物、連冷氣都沒有的地方上菜，這些都是畫面裡感受不到的啊

24. 抱怨倒是還好，只是不太有趣...

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/2771334063

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