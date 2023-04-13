【韩网热帖】看《瑞镇家》的人一定会认同的部份

有看的朋友，看看以下的原因有没有共鸣？

原PO主表示：朴叙俊太会做事了+整个人都很有风度，据说每次他的综艺播完，对他好感度上升的人超级多。 （PS：本人也知道其他演出嘉宾也都很认真）

来看看这位仁兄煮饭时的样子：



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韩国网友评论：

1. 果然集中精力做事的男人最帅

2. 看完这个节目完全对朴叙俊路转粉（路人转粉丝），做事的时候安安静静超级认真

3. 不仅做事认真还很照顾其他人，说话也小心谨慎，非常勤快，外加人又很帅

4. 朴叙俊原本做事就很认真，但是和他关系很好的朋友一起上节目，从综艺角度来看就变得很无趣，在公开节目中展示太多的友情，感觉对他来说并没有多大的好处

5. 我感觉不是《瑞镇家》而是《叙俊家》

6. 这档节目里我只看到了朴叙俊，又帅做事又认真，可是厨房综艺越来越无趣了

7. 他做事井井有条，思维敏捷，很值得信赖

8. 我就喜欢这种认真做事，话又不多的男人

9. 这次终於给朴叙俊也装了摄影机了，之前《尹STAY》的时候他总是默默做事镜头特别少

10. 工作效率高，人又很有风度，不当明星的话生活能力也超强

出处：https://theqoo.net/2772522244

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