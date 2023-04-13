孫錫久終於接到愛情劇！有望加盟洪氏姐妹新作《這愛情能翻譯嗎？ 》，飾演同聲傳譯語言天才

今日據韓媒報道，孫錫久有望出演洪氏姐妹新劇《這愛情能翻譯嗎？ 》，飾演精通多國語言的同聲傳譯員，與性格完全相反的大明星女演員因誤會擦出火花，上演「爆氣沮喪羅曼史」！

明星編劇、人稱「洪氏姐妹」的洪貞恩、洪美蘭曾聯手創作《主君的太陽》《德魯納酒店》《花遊記》等高人氣劇本，去年首次挑戰架空背景奇幻題材《還魂》也獲得好評，這次的新作《這愛情能翻譯嗎？ 》讓人愈加期待。 導演預計由《推理的女王》《契約友情》《紅丹心》劉英恩擔任。



去年在《我的出走日記》飾演魅力具氏的孫錫久，這次接到角色是同聲傳譯員「周浩真」（音），精通英語、西班牙語、日語的天才語言，全世界罕見的多語言口譯人才。 劇中他為頂級大明星女演員擔任口譯工作，對方表達愛意的方式卻與他截然相反，兩人從聽錯和聽反產生的誤會到逐漸互相理解，展開令人爆氣又沮喪的羅曼史。



孫錫久近幾年的作品都與戀愛無緣，不是演自私狡詐的兵營上尉（Netflix《D.P：逃兵追緝令》），就是神秘落魄的頹廢男子（JTBC《我的出走日記》）、殘忍無道的異域兇犯（《犯罪都市2》）、出生入死的正義警察（Disney+《地下菁英》），即將播出的新作Netflix劇集《 殺人者o難堪》也是沉重題材、飾演追查殺人案的刑警，就連正在拍攝的犯罪片《網軍部隊》看起來也與愛情線毫無關係......







不少粉絲很是懷念他在《配對遊戲》里的輕鬆氛圍，跪求再演愛情戲！



加上孫錫久有在美國和加拿大留學的經歷，影視出道作就是Netflix美劇《超感8人組2》，不少人認為口譯員的設定也超適合他。期待更多消息公開啦！





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