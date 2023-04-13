孙锡久终於接到爱情剧！有望加盟洪氏姐妹新作《这爱情能翻译吗？ 》，饰演同声传译语言天才

今日据韩媒报道，孙锡久有望出演洪氏姐妹新剧《这爱情能翻译吗？ 》，饰演精通多国语言的同声传译员，与性格完全相反的大明星女演员因误会擦出火花，上演「爆气沮丧罗曼史」！

明星编剧、人称「洪氏姐妹」的洪贞恩、洪美兰曾联手创作《主君的太阳》《德鲁纳酒店》《花游记》等高人气剧本，去年首次挑战架空背景奇幻题材《还魂》也获得好评，这次的新作《这爱情能翻译吗？ 》让人愈加期待。 导演预计由《推理的女王》《契约友情》《红丹心》刘英恩担任。



去年在《我的出走日记》饰演魅力具氏的孙锡久，这次接到角色是同声传译员「周浩真」（音），精通英语、西班牙语、日语的天才语言，全世界罕见的多语言口译人才。 剧中他为顶级大明星女演员担任口译工作，对方表达爱意的方式却与他截然相反，两人从听错和听反产生的误会到逐渐互相理解，展开令人爆气又沮丧的罗曼史。



孙锡久近几年的作品都与恋爱无缘，不是演自私狡诈的兵营上尉（Netflix《D.P：逃兵追缉令》），就是神秘落魄的颓废男子（JTBC《我的出走日记》）、残忍无道的异域凶犯（《犯罪都市2》）、出生入死的正义警察（Disney+《地下菁英》），即将播出的新作Netflix剧集《 杀人者o难堪》也是沉重题材、饰演追查杀人案的刑警，就连正在拍摄的犯罪片《网军部队》看起来也与爱情线毫无关系......







不少粉丝很是怀念他在《配对游戏》里的轻松氛围，跪求再演爱情戏！



加上孙锡久有在美国和加拿大留学的经历，影视出道作就是Netflix美剧《超感8人组2》，不少人认为口译员的设定也超适合他。期待更多消息公开啦！





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