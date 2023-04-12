BTS SUGA自曝多年沒有連續睡眠過3小時！出道前「一睜眼就練舞、逐幀磨合動作」，連眼神方向要都一致！

昨日BTS防彈少年團成員Jimin和SUGA驚喜現身劉在錫的網路綜藝《藉口罷了》，吵吵鬧鬧的四十幾分鐘不知不覺就過去了XD看到大家放鬆聊天真的很療愈！

Jimin和SUGA表示平時就很愛看DdeunDdeun的節目，於是結伴過來聊天。 現在SUGA也有自己的YouTube頻道和聊天節目《SUCHWITA》，還透露心中的競爭對手就是《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

相較於學現代舞出身的Jimin，SUGA來首爾之前一次都沒跳過舞，為了以歌舞組合出道吃了不少苦：「出道前6個月開始高強度訓練，除了睡覺吃飯的時間外都在跳舞。 每天一睜眼就要重複和昨天一樣的事情。」



SUGA透露當年的練舞細節：「房PD現在看起來人很好的樣子，但當時公司也是很緊迫的狀態，拍了monitor影片就以幀為單位暫停來看，對齊舞姿。」 Jimin補充道：「連眼神方向都要對齊。 PD很嚴格的。」 就連帽子掉落、鞋帶散開這種突發事件都一一做了模擬和解決方案！



Jimin弱弱地說：「問題是現在，最近大家完全對不齊啊。」 SUGA試圖反駁但最後還是承認了：「我就是那個結尾對不齊的人。」 劉在錫問Jimin說這話時心裡想的是不是SUGA，Jimin笑而不語XD



聊到睡眠時間，SUGA透露因為從小就要配合藝人活動時間，所以養成了碎片睡眠的習慣：「非常忙，待機時間又長、經常打地鋪睡覺，巡演又有時差問題，最近五六年我都沒有睡超過3小時，總是2小時就醒一次。 但成為日常後也不覺得疲憊。」



網友紛紛表示心態：「會傷身體啊」、「如果是我，開一次演唱會可能要睡15小時」、「我也在公司很忙的時候這樣過一個月、簡直沒有人樣了，何況他還是耗費體力跳舞的工作啊」、「記得他們有過1個月工作28天還是29天的時候」、「考試期間這樣一週我都累癱了」、「玧其要健康啊」、「 藝人都是碎片睡眠，演員也是在片場補眠」、「怪不得男藝人服兵役時都變得健康」、「祈願閔睡個整覺」。



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