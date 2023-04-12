為迎接日本黃金週，韓國在日本五城市將舉辦觀光Road Show！大勢演員李到晛X歌手Punch將參與其中

韓國文化體育觀光部為了迎接日本連休長假黃金週（4月29日至5月7日），今日表示將從本月14日到30日於日本東京、廣島、福岡、名古屋與大阪五個城市舉辦「K－觀光Road Show」。

為促進日韓兩國的觀光交流，雙方的旅遊相關高層長官們也在暌違4年後再度展開會談，根據韓國文化體育觀光部透露，將於14日在東京舉辦「與韓劇一起到韓國旅行」的演唱會，預計將有1500為現場觀眾們共同參與，為本次一連串的「K－觀光Road Show」活動揭開序幕。



活動中更邀請到最近在Netflix電視劇《黑暗榮耀》中備受矚目的演員李到晛，以及演唱《鬼怪》等人氣電視劇OST的歌手Punch共同參與本次活動，為粉絲們介紹韓劇中的拍攝景點，進行韓國文化的分享，與大家共享到韓國旅遊的魅力。文化部高層長官自然也將親自到場進行宣傳。



其中廣島以及福岡距離韓國釜山較近，於是這兩個城市也將強調這樣的地理優勢，強打釜山旅遊行程。在名古屋則會在中部國際機場中設置「K-文化轉運站」舉辦多采多姿的演出以及文化體驗活動，而在大阪則會舉辦「K-美食家慶典」，宣傳大邱的炸雞啤酒慶典以及類似的地區性飲食慶典活動。更打算重新包裝與宣傳經典韓劇《冬季戀歌》，喚醒中高齡韓劇粉絲們的相關回憶。



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