为迎接日本黄金周，韩国在日本五城市将举办观光Road Show！大势演员李到晛X歌手Punch将参与其中

韩国文化体育观光部为了迎接日本连休长假黄金周（4月29日至5月7日），今日表示将从本月14日到30日於日本东京、广岛、福冈、名古屋与大阪五个城市举办「K－观光Road Show」。

为促进日韩两国的观光交流，双方的旅游相关高层长官们也在暌违4年后再度展开会谈，根据韩国文化体育观光部透露，将於14日在东京举办「与韩剧一起到韩国旅行」的演唱会，预计将有1500为现场观众们共同参与，为本次一连串的「K－观光Road Show」活动揭开序幕。



活动中更邀请到最近在Netflix电视剧《黑暗荣耀》中备受瞩目的演员李到晛，以及演唱《鬼怪》等人气电视剧OST的歌手Punch共同参与本次活动，为粉丝们介绍韩剧中的拍摄景点，进行韩国文化的分享，与大家共享到韩国旅游的魅力。文化部高层长官自然也将亲自到场进行宣传。



其中广岛以及福冈距离韩国釜山较近，於是这两个城市也将强调这样的地理优势，强打釜山旅游行程。在名古屋则会在中部国际机场中设置「K-文化转运站」举办多采多姿的演出以及文化体验活动，而在大阪则会举办「K-美食家庆典」，宣传大邱的炸鸡啤酒庆典以及类似的地区性饮食庆典活动。更打算重新包装与宣传经典韩剧《冬季恋歌》，唤醒中高龄韩剧粉丝们的相关回忆。



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