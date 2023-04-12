《盜賊：七個朝鮮通寶》今日首播！周元如何與團隊合作回收神秘古文物〜「請期待爽快動作戲碼」

好久不見的演員周元，繼前作《Alice》後再度挑戰動作類型電視劇《盜賊：七個朝鮮通寶》，4月12日晚間首播，周元化身回收神秘古文物的好手，並預告會帶來帥氣痛快的動作戲碼。

4月11日《盜賊：七個朝鮮通寶》舉辦了線上製作發表會，周元介紹這一部作品是包含了展現相互搶奪與偷竊的過程，幽默搞笑以及精采動作題材的電視劇。《盜賊：七個朝鮮通寶》劇情描述非正式文物回收組織，從權勢者手中搶奪他們非法獲取的古文物，周元在劇中飾演文化遺產廳的公務員，下班後卻變身為回收組織的一員。



周元表示，雖然保護文化財這個主旨有點沉重，所以希望能夠更愉快的表現出來。製作PD也表示，作品中並不是要突顯超級英雄人物，而是大家都是不完美而有所不足的人，因為有著共同目標而透過合作與衝撞後完成任務，希望在沉重主題之下帶來愉悅的色彩。



從預告中大家也可期待周元的精彩演出，當他下班後進行秘密任務，穿上黑色緊身衣蒙面之後大展身手，看來游刃有餘。周元謙虛表示，這與他十多年前拍攝的《新娘面具》動作戲差很多，新作中的動作更加華麗，希望帶給大家更痛快的感覺。周元將搭配李姝雨、趙漢哲、金載元等人成為文物回收小組，而擁有無盡慾望的權力者則由李德華飾演。《盜賊：七個朝鮮通寶》4月12日首播。



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