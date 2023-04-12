《盗贼：七个朝鲜通宝》今日首播！周元如何与团队合作回收神秘古文物〜「请期待爽快动作戏码」

好久不见的演员周元，继前作《Alice》后再度挑战动作类型电视剧《盗贼：七个朝鲜通宝》，4月12日晚间首播，周元化身回收神秘古文物的好手，并预告会带来帅气痛快的动作戏码。

4月11日《盗贼：七个朝鲜通宝》举办了线上制作发表会，周元介绍这一部作品是包含了展现相互抢夺与偷窃的过程，幽默搞笑以及精采动作题材的电视剧。《盗贼：七个朝鲜通宝》剧情描述非正式文物回收组织，从权势者手中抢夺他们非法获取的古文物，周元在剧中饰演文化遗产厅的公务员，下班后却变身为回收组织的一员。



周元表示，虽然保护文化财这个主旨有点沉重，所以希望能够更愉快的表现出来。制作PD也表示，作品中并不是要突显超级英雄人物，而是大家都是不完美而有所不足的人，因为有著共同目标而透过合作与冲撞后完成任务，希望在沉重主题之下带来愉悦的色彩。



从预告中大家也可期待周元的精彩演出，当他下班后进行秘密任务，穿上黑色紧身衣蒙面之后大展身手，看来游刃有余。周元谦虚表示，这与他十多年前拍摄的《新娘面具》动作戏差很多，新作中的动作更加华丽，希望带给大家更痛快的感觉。周元将搭配李姝雨、赵汉哲、金载元等人成为文物回收小组，而拥有无尽欲望的权力者则由李德华饰演。《盗贼：七个朝鲜通宝》4月12日首播。



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