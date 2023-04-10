《模範計程車2》「反派大Boss」終於登場！還親自找上門，成為「彩虹運輸」的委託人

《模範計程車2》（港譯：模範的士2）第14集中，最終反派Boss主教（朴呼山 飾）終於登場。

主教在溫河俊（辛載夏 飾）等金沙會成員的迎接下回國，他一回來就和成員們一起做禮拜。不過...與朴呼山以往的角色差異有點大，真的會讓人不自覺想起《機智牢房生活》「文來洞」大舌頭或是《Penthouse》珍妮爸爸啊 XD



而他的真實身份是金沙會幕後首領，在禮拜結束後表示：「如大家所知，這次我在朝聖之路上，見到了很多珍貴的客人，他們已經說好會在約定的日期來訪，希望大家做好準備，不得出差池。」意味深長地命令道，他說的貴客是之後想要購買毒品的人。



「彩虹運輸」讓 Black Sun 內的犯罪被外界所知，相關人員被捕後，主教對溫河俊說：「我又該如何收拾你呢？」並叫手下勒住溫河俊的脖子，溫河俊也求饒：「請再給我一次機會。」最後還喊話一定會親手要了金道奇那個傢伙的命。這集最後，主教竟然親自找上門，成為「彩虹運輸」的委託人...



預告片中，面對主教的張省哲（金義聖 飾）拿著福祉院孩子們的死亡記錄並說：「這些孩子都是你殺的。」主教竟然說：「每當看到這些照片時，我都會為他們祈禱。」令人毛骨悚然。而金道奇不知道為什麼進了監獄，高恩也被溫河俊抓走，本週就要播出大結局，會如何收尾呢？

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