《模范计程车2》「反派大Boss」终於登场！还亲自找上门，成为「彩虹运输」的委托人

《模范计程车2》（港译：模范的士2）第14集中，最终反派Boss主教（朴呼山 饰）终於登场。

主教在温河俊（辛载夏 饰）等金沙会成员的迎接下回国，他一回来就和成员们一起做礼拜。不过...与朴呼山以往的角色差异有点大，真的会让人不自觉想起《机智牢房生活》「文来洞」大舌头或是《Penthouse》珍妮爸爸啊 XD



而他的真实身份是金沙会幕后首领，在礼拜结束后表示：「如大家所知，这次我在朝圣之路上，见到了很多珍贵的客人，他们已经说好会在约定的日期来访，希望大家做好准备，不得出差池。」意味深长地命令道，他说的贵客是之后想要购买毒品的人。



「彩虹运输」让 Black Sun 内的犯罪被外界所知，相关人员被捕后，主教对温河俊说：「我又该如何收拾你呢？」并叫手下勒住温河俊的脖子，温河俊也求饶：「请再给我一次机会。」最后还喊话一定会亲手要了金道奇那个家伙的命。这集最后，主教竟然亲自找上门，成为「彩虹运输」的委托人...



预告片中，面对主教的张省哲（金义圣 饰）拿著福祉院孩子们的死亡记录并说：「这些孩子都是你杀的。」主教竟然说：「每当看到这些照片时，我都会为他们祈祷。」令人毛骨悚然。而金道奇不知道为什么进了监狱，高恩也被温河俊抓走，本周就要播出大结局，会如何收尾呢？

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