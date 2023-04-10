辛叡恩《Running Man》熱舞NewJeans與夫碩順始終如一還是「舞痴」XD 網：跳得尷尬也是才能

《Running Man》最新一集來賓為分別以《黑暗榮耀》與《衣袖紅鑲邊》爆紅的辛叡恩和姜勳，兩人近日在《花書生熱愛史》化身客棧主人與客宿書生，《Running Man》便為他們打造了客棧主題。

本集開場就出現大亮點，因為辛叡恩最近難得「解封」重回綜藝節目（因為太有綜藝感，曾被經紀公司下禁令‎XD），劉在錫再見到她就不得不提起她在《Happy Together 4》的名場面，吃了水果直接吐出來、還有「feel和感覺不太夠」的舞蹈表演。



辛叡恩自信十足的想彌補，一連跳了當紅的NewJeans〈Hype Boy〉與〈OMG〉，還有SEVENTEEN夫碩順（BSS）〈Fighting〉，大家看了先是傻眼但忍不住拍手大笑，因為辛叡恩跳起舞來就是有特別的僵硬感，但她的表情管裡卻是一流。



「表情好像昭旻！」「好奇怪！好奇怪！」「好有魅力！」大家你一言我一語，劉在錫還說：「叡恩啊，你真是始終如一我真高興。」雖然不知道是褒還是貶，但大家都肯定她的綜藝感，尤其同鄉的金鍾國引以為榮：「不愧是安養之女！」



辛叡恩跳舞的片段在Twitter達1萬2000則轉推！原PO表示「讓人覺得頭痛卻又很可愛」，轉推的網友則說「不管肢體動作就是盡情跳舞」、「太可愛了」

「搞笑到我眼淚都流出來了」、「跳對但是很尷尬也是一種才能」、「聽說她在JYP準備當愛豆的時候因為跳舞轉跑道了（按：傳言也許正出自《Happy Together 4》），啊啊啊啊啊太可愛了」。



▼快來看辛叡恩「奇怪但有魅力」的舞蹈合輯吧！4年前的《Happy Together 4》與4年後的《Running Man》！



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