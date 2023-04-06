《九尾狐傳1938》新預告：終於和李棟旭「同框」！金素妍變身為「漂亮又會打架的女人」引發期待

本來只站「狐狸兄弟」這對CP，感覺電視劇播出後「狐狸X貓頭鷹」這對CP也很好嗑！

將於下月（5月）6日迎來首播的tvN新劇《九尾狐傳1938》（共12集），為2020年播出的《九尾狐傳》續作，描述千年九尾狐李硯（李棟旭 飾）本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。

《九尾狐傳1938》除了前作的「狐狸兄弟」李棟旭（飾演李硯）、金汎（飾演李朗）外，找來金素妍擔任本季女主角「柳紅朱」，劉慶秀也作為新角色「千武英」出演。

在新預告中，可以知道李硯被某人困在過去，而柳紅朱陸續說出「好久不見，狐狸」、「我？漂亮又會打架的女人」等臺詞，可以知道她與李硯為舊識，並且對自己充滿自信。接著是李硯、柳紅朱和千武英的打鬥場面，令人目不暇給。最後，李朗登場：「哥，你還沒死呢？」看來這一季「狐狸兄弟」的「相愛相殺」，依然很精彩！









有趣的是，《九尾狐傳1938》的角色們都是「非人類」，李棟旭與金汎本體為「狐狸」、金素妍為「貓頭鷹」、劉慶秀為「老虎」，四位演員還在預告影片的留言區，帶上代表各自的符號，有夠可愛！

▲看到這一幕的小編，內心的激動誰懂？也太速配了啊啊啊！！！





▲而金素妍一連換上多種造型，還成為「女打仔」，與之前所飾演的角色完全不同，讓人更加期待她此次的演技變身。

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