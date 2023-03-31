超強續作《九尾狐傳1938》首波預告公開！李硯帥氣迫降到混亂的朝鮮抗日年代：一早就被李棟旭給帥醒了～

這個男人的確是「九尾狐妖」無誤了！！！很難不被他給迷惑耶～。（還以為在看電影預告超有質感的）

tvN 即將在五月初首播的全新奇幻動作劇《九尾狐傳1938》公開了首波預告，雖然是續作，卻是以「前傳」的形式呈現這一季的劇情，還投入了更大的製作費和擴張世界觀，讓大家非常期待。



《九尾狐傳1938》講述千年九尾狐李硯（李棟旭 飾）本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。



▼首波預告，李棟旭迫降到的1938年，剛好是朝鮮的日治時期（後期），當時整個社會風氣是武裝抗日、追求獨立的年代：「我所在的世界，全部開始扭曲，我重新回到了1938年。」



這一季還有金汎（李硯同父異母的弟弟－李朗）再度出演，迷人的九尾狐兄弟二度合體！



還有金素妍所飾演的新角色「柳紅朱」加盟，她曾是西邊山神，有著絕世佳人、不老傳說的稱號，是京城頂級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘。



這樣堅強的陣容，如同電影超高規格的製作場面，是不是讓你更加期待了呢？《九尾狐傳1938》將會在5月6日首播。



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