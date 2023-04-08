《灾后调查日志2》将於8月首播！「国科搜」分量或加重：「孙浩俊要和美丽法医展开感情线了吗？」

第1季的时候国科搜其实份量就不少，看来第2季会更加扩大合作场面了！

由金来沅、孙浩俊与孔升妍等主演的SBS《灾后调查日志》，描述负责抓犯人的警察与负责救火的消防官，共同应对所遇到的各种状况之现场日志。为了拯救他人，第一线人员拥有伸张正义与热血救灾的团队合作。无论是意外事件、火灾或犯罪的危机瞬间，他们总是最先冲向现场。第1季（共12集）於去年底完结，并刷新自身收视率来到10.3%，讨论度颇高。

近期，SBS建置了第2季的官方网站，并预告该剧将作为金土档（周五、六）於8月播出的消息。《灾后调查日志》原韩文剧名为《消防局旁的警察局》，第2季的剧名变更为《消防局旁的警察局和国科搜》，直接透露「国立科学搜査研究院」的份量将大大提高。

金来沅饰演「陈浩介」，是太原警察局刑事八组的警察，散发热血又帅气的魅力，有「珍岛犬」之称；孙浩俊饰演「奉道镇」，是太原消防局的火灾镇压队员，穿梭火场是他的日常，总是奋不顾身冲向火焰，有「推土机」之称；孔升妍饰演「宋雪」，太原消防局的紧急救护队员，性格温柔同时拥有超强危机处理能力。三人在剧中展开默契配合，加上各种事件的巧妙串联，不少网友表示：「不要被剧名劝退，真的很好看！」

而在第1季就有不少份量的国科搜法医「尹红」，其实有著不亚於三位主角们的存在感。她的个性直接爽快，分析案件有条不紊，还大方表现出对於道镇的好感、邀请他加入国科搜。第2季剧名直接加入「国科搜」，或许道镇真的要从消防局转职到国科搜？也有粉丝表示，期待看到更多道镇及尹红的对手戏，因为第1季孙浩俊的登场时间真的不多。

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