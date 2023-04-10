她好眼熟啊！《格殺福順》裡中「詠芝」原來是《少年法庭》中的他，演技好到根本認不出

什麼是劇拋臉式演技？ 她就是啊！
3月31日主演的Netflix電影《格殺福順》正式開播，一上檔就登上全世界收看榜第三名，還在日本、印度、馬來西亞、泰國、越南等國家的榜單上維持冠軍的寶座。 影片講述了傳奇女殺手在與殺手公司續約前夕身陷要麼殺死對方、要麼就被對方殺死的對決而引發的故事，由全道嬿、薛景求、黃政民、李絮、具教煥等攜手主演，雖然影片的故事性被不少觀眾吐槽，但沒有一個人質疑演員們的演技。
除了主演陣容演技吸睛之外，年輕演員李妍的表現也非常亮眼。 她在劇中飾演MK娛樂所屬殺手實習生「金詠芝」，尚未出道即被車敏熙（薛景求 飾）開除。 李妍和前輩全道嬿也有不少對手戲，她一亮相就有不少觀眾表示「超眼熟」。
其實李妍之前出演了Netflix的另一部韓劇《少年法庭》，扮演的是「白成友」，是延和國小學童兇殺案加害者，患有思覺失調症，這個人設還是一名13歲男生。 當時作為女生的李妍以28歲的「高齡」飾演了13歲的國中男生，不惜「自毀」形象以超短髮示人，聽到法官的話之後失笑的表情看得觀眾毛骨悚然，「壞小孩」形象深入人心。 當觀眾們得知扮演者是一名女生之後，所有人都表示超震驚，稱：「怎麼會有20多歲的女生把國中男生形象演得那麼像」、「太反轉了」、「劇拋臉式演技」等。
除此之外，李妍還在Netflix作品《D.P》中飾演丁海寅的妹妹，前不久播完的《浪漫速成班》中她也有份出演，扮演了全道嬿的少年時期，戲路非常廣。
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