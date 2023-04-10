韓網傳李昇基&李多寅先上車後補票，網民列7大證據，「鐵證」由新娘姊姊李侑菲透露

李昇基和李多寅的婚禮雖然已經過去了3日，但熱度依舊不減，在韓網熱搜TOP10裡佔據了5個位置。

今日（4月10日）韓網又爆出李多寅疑似懷孕，兩人是先上車後補票。 7日的那場雙李聯姻的婚禮可謂豪華有盛大，不僅李多寅的巨大王冠吸睛，來的賓客也都是民眾們叫得出名字的明星藝人，李昇基單膝下跪演唱了《和我結婚吧》逗得新娘李多寅笑容滿面。

婚禮結束後不久李多寅「未婚先孕」的消息就火速在韓網上傳播開來。 兩人於2月官宣婚訊時曾否認過，當時稱「並非未婚先孕」，但網友們總結了結婚現場中的種種跡象，推測出李多寅很有可能已經懷孕了，是帶著孕肚結婚。 根據網友們的說法，有7個跡象顯示李多寅懷孕：

1. 寬大的裙擺

2. 和李昇基身高差很大卻穿了平底鞋

3. 巨大的王冠（為了分散他人的注意力）

4. 巨大的手捧花（為了遮孕肚）

5. 不去新婚旅行

6. 週五晚上結婚

7.誰看了都會發現新娘臉腫







而讓民眾認為是「鐵證」的則是新娘李多寅的姊姊李侑菲的IG限時動態，李侑菲po出了照片，並表示「現在我要叫你姊姊了」、「世界上最幸福」，同時還附上了愛心和寶寶的圖案，很難不讓大家懷疑這是在暗示妹妹已經懷孕了。



對於網路上的種種猜測，李昇基所屬經紀公司直接否認。

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