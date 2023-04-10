她好眼熟啊！《格杀福顺》里中「咏芝」原来是《少年法庭》中的他，演技好到根本认不出

什么是剧抛脸式演技？ 她就是啊！
3月31日主演的Netflix电影《格杀福顺》正式开播，一上档就登上全世界收看榜第三名，还在日本、印度、马来西亚、泰国、越南等国家的榜单上维持冠军的宝座。 影片讲述了传奇女杀手在与杀手公司续约前夕身陷要么杀死对方、要么就被对方杀死的对决而引发的故事，由全道嬿、薛景求、黄政民、李絮、具教焕等携手主演，虽然影片的故事性被不少观众吐槽，但没有一个人质疑演员们的演技。
除了主演阵容演技吸睛之外，年轻演员李妍的表现也非常亮眼。 她在剧中饰演MK娱乐所属杀手实习生「金咏芝」，尚未出道即被车敏熙（薛景求 饰）开除。 李妍和前辈全道嬿也有不少对手戏，她一亮相就有不少观众表示「超眼熟」。
其实李妍之前出演了Netflix的另一部韩剧《少年法庭》，扮演的是「白成友」，是延和国小学童凶杀案加害者，患有思觉失调症，这个人设还是一名13岁男生。 当时作为女生的李妍以28岁的「高龄」饰演了13岁的国中男生，不惜「自毁」形象以超短发示人，听到法官的话之后失笑的表情看得观众毛骨悚然，「坏小孩」形象深入人心。 当观众们得知扮演者是一名女生之后，所有人都表示超震惊，称：「怎么会有20多岁的女生把国中男生形象演得那么像」、「太反转了」、「剧抛脸式演技」等。
除此之外，李妍还在Netflix作品《D.P》中饰演丁海寅的妹妹，前不久播完的《浪漫速成班》中她也有份出演，扮演了全道嬿的少年时期，戏路非常广。
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