《BOYS PLANET》公布特定名次挨罵，《PEAK TIME》反其道而行，韓網：叛逆期的製作組

JTBC男團選秀節目《Peak Time》昨晚（5日）播出了第9集，揭示了第三回合賽果，尾聲公開人氣排名卻來個「神秘操作」，讓觀眾相當傻眼卻又忍不住失笑。（文末劇透3R結果，某點的第一名公約也太可愛了吧XD）

按照各個選秀節目慣例，當賽事越趨後段，人氣投票的排行就不會全部公布，似乎是刻意要加深緊張感。同為男團選秀的Mnet《Boys Planet》已數週沒有公開完整排名，上週還因為只公開特定名次遭到批評。

《Boys Planet》上週公開了有機會挺進決賽但較後段的第14名到第18名（前18名得進決賽），還有準出道位的第6名與第7名，因為明顯能看出危及的都是K組韓籍練習生，而6、7位是G組外籍練習生，引發許多支持G組練習生的海外網友不滿，懷疑節目是要故意激起韓國民眾投票，藉此將外籍練習生擠出出道位。每當排名公布不完整，就容易出現各種臆測。



而《Peak Time》上週只放出後段可能無法進入決賽的7到10名（前6名得進決賽），其餘未公開，倒是昨日……（先看影片）



《Peak Time》竟然選擇「通通不公開」，還是以吊人胃口的方式！先把10到8、5到1一個一個打上問號，在你以為會公布6、7名的時候再給你兩個問號。許多觀眾看到這幕時，頭上肯定也冒了不少問號（？？？？？）。



一些觀眾覺得自己被耍了，但也有觀眾覺得被逗樂了，例如‎Theqoo論壇韓國網友們的討論，原PO轉發推特網友錄下的片段並轉述節目組「成長太快進入叛逆期」，自己也寫下：「從哪學來的……」，底下留言充滿笑聲「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，回應原PO「真的，是從哪學壞的」、「超級搞笑，瘋了吧，裝作要給大家看67，結果顯示???」、「真的笑噴了，一點都沒生氣就是覺得搞笑」，其中也有人稱讚《Peak Time》這樣的作法比較存在公平性。



雖然沒有《Peak Time》公布最新人氣排行，但昨晚的第三回合賽果已公開。



A聯盟不出所料由拿到All Pick且人氣一直鞏固第一的「兼差男團」11點（VANNER）取勝，第二名為All Pick但觀眾票較少的7點（MASC）；B聯盟狀況則比較緊張，因為8點（DKB）與23點（大國男兒）都拿All Pick，最後由8點出線，23點由於觀眾票數少而落到第三名。



節目最後還播了一個花絮，8點隊長之一的E-CHAN默默和製作組約定第一名公約，大部分成員都不曉得，下場就是成員們突然要被E-CHAN啵啵……



▼公布賽果&8點執行公約片段



《Peak Time》今日會錄製第二次合格淘汰式，將公布6支晉級的團體與4支淘汰的團體為何，觀眾要待下週播出才能知曉。

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