《BOYS PLANET》公布特定名次挨骂，《PEAK TIME》反其道而行，韩网：叛逆期的制作组

JTBC男团选秀节目《Peak Time》昨晚（5日）播出了第9集，揭示了第三回合赛果，尾声公开人气排名却来个「神秘操作」，让观众相当傻眼却又忍不住失笑。（文末剧透3R结果，某点的第一名公约也太可爱了吧XD）

按照各个选秀节目惯例，当赛事越趋后段，人气投票的排行就不会全部公布，似乎是刻意要加深紧张感。同为男团选秀的Mnet《Boys Planet》已数周没有公开完整排名，上周还因为只公开特定名次遭到批评。

《Boys Planet》上周公开了有机会挺进决赛但较后段的第14名到第18名（前18名得进决赛），还有准出道位的第6名与第7名，因为明显能看出危及的都是K组韩籍练习生，而6、7位是G组外籍练习生，引发许多支持G组练习生的海外网友不满，怀疑节目是要故意激起韩国民众投票，藉此将外籍练习生挤出出道位。每当排名公布不完整，就容易出现各种臆测。



而《Peak Time》上周只放出后段可能无法进入决赛的7到10名（前6名得进决赛），其余未公开，倒是昨日……（先看影片）



《Peak Time》竟然选择「通通不公开」，还是以吊人胃口的方式！先把10到8、5到1一个一个打上问号，在你以为会公布6、7名的时候再给你两个问号。许多观众看到这幕时，头上肯定也冒了不少问号（？？？？？）。



一些观众觉得自己被耍了，但也有观众觉得被逗乐了，例如‎Theqoo论坛韩国网友们的讨论，原PO转发推特网友录下的片段并转述节目组「成长太快进入叛逆期」，自己也写下：「从哪学来的……」，底下留言充满笑声「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，回应原PO「真的，是从哪学坏的」、「超级搞笑，疯了吧，装作要给大家看67，结果显示???」、「真的笑喷了，一点都没生气就是觉得搞笑」，其中也有人称赞《Peak Time》这样的作法比较存在公平性。



虽然没有《Peak Time》公布最新人气排行，但昨晚的第三回合赛果已公开。



A联盟不出所料由拿到All Pick且人气一直巩固第一的「兼差男团」11点（VANNER）取胜，第二名为All Pick但观众票较少的7点（MASC）；B联盟状况则比较紧张，因为8点（DKB）与23点（大国男儿）都拿All Pick，最后由8点出线，23点由於观众票数少而落到第三名。



节目最后还播了一个花絮，8点队长之一的E-CHAN默默和制作组约定第一名公约，大部分成员都不晓得，下场就是成员们突然要被E-CHAN啵啵……



▼公布赛果&8点执行公约片段



《Peak Time》今日会录制第二次合格淘汰式，将公布6支晋级的团体与4支淘汰的团体为何，观众要待下周播出才能知晓。

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