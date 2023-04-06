J-Hope的BT21「舞蹈小馬」MANG終於脫掉面具！一笑「嘴巴變愛心」超還原，網驚：「原來不是馬！」

MANG原來不是小馬！脫掉面具後的愛心嘴巴、軟QQ的耳朵，都太可愛了吧！直到五年後的昨天終於公開真面目！

BT21是BTS和LINE Friends在2017年合作推出的卡通角色，其中J-Hope設計的跳舞小馬「MANG」設定是神秘的舞蹈天王，從5年前最初公開時就一直戴著面具。



2020年公開的BT21動畫第6集公開了MANG的故事背景，原來他渴望舞台卻一直無法克服恐懼，於是導師CONN給他一個小馬面具，鼓勵他相信自己：「當有一天你發現不必迎合別人的標準，就摘下面具、 去挑戰世界最大的舞台！」MANG炫酷的舞姿贏得所有人喝彩，但還是沒有脫掉面具：



上月底公開的影片裡，J-Hope親自設計了面具下的模樣，表示現在公開真容的原因是為了在服兵役期間撫慰粉絲的心情：「這些也能給大家帶去小小的樂趣，在等待我的時候能夠覺得有趣且堅持下去。」



終於，J-Hope昨天在IG限動PO出一隻粉紅色笑臉公仔，留言「Hi~MANG」，原來這就是神秘小馬MANG面具下的真容！



BT21官方YT也公開了MANG的最新動畫！MANG和6位夥伴一起站上華麗的舞台、獲得無數人喜愛，想起導師當年說的話，終於決定脫掉面具、暢快呼吸清爽的空氣。 原來MANG並不是馬，而是一隻粉紫色的小松鼠！



這時代表Jin的羊駝RJ出現在MANG身後，還帶來兩杯咖啡（？ ），MANG喝下溫暖的咖啡靠在RJ肩頭：「謝謝你。」 RJ也「嘿嘿」笑著歪頭回靠，畫面超溫馨的啊~~



BT21官網也更新了MANG的介紹：「表情豐富的跳舞機器，只有脫下面具時才能見到可愛的愛心笑容。」



不得不說這個愛心笑容跟J-Hope完全一模一樣啊！J-Hope不僅臉頰肉肉的，而且每次拆專輯都愛用牙齒咬開，早已被粉絲調侃像松鼠，沒想到MANG的真實面目也是一隻松鼠XD



MANG公開真容引來眾多粉絲驚呼和感動：「原來不是小馬是松鼠！」、「震驚！我一直不知道那是面具」、「可愛到昏過去」、「考據能力超強，完全就是J-Hope本尊」、「這麼可愛怎麼能藏到現在才公開！」、「脫面具瞬間為什麼讓我想哭ᅲᅲᅲ」、「和RJ在一起的畫面好美」、「無論標準如何，你都很棒」、「 BT21永遠不會讓我們失望！」



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