「董格拉米」朱玄英自曝曾參加JYP選秀：「第一輪光速被淘汰」

演員朱玄英近期在多部電視劇作品中表現令人印象深刻，她也提到去年自己獲得了第58屆《百想藝術大賞》的電視部門最佳女子綜藝賞的幕後小故事。

4月5日晚間播出的KBS 2TV的《屋塔房問題兒童》邀請MZ世代的代表人物朱玄英、金雅英等來賓出演。朱玄英談起了自己在第58屆《百想藝術大賞》獲獎時的趣事。由於當時入圍的藝人們包含了宋恩伊、洪真京、李美珠、李恩智等，而當時朱玄英獲獎瞬間還看了前輩宋恩伊的眼色，引發話題討論，朱玄英在節目中也坦言當時認為自己得獎機率非常高，甚至練習了得獎感言等，也讓現場觀眾們見識到「MZ世代」堂堂正正地炫耀方式。



朱玄英還在節目中展現自己面對異性時的「必殺技」，也就是她的撒嬌功力，她也在現場向金鍾國扭動著身體展現撒嬌的樣子，讓金鍾國也卸下了武裝，有點尷尬地表示「好可愛」，引發全場大笑。



朱玄英更提到自己的夢想其實不是演員，而是做為舞台上的愛豆歌手。朱玄英說自己真的非常喜愛KARA、Big Bang前輩們，對於成為偶像有著濃厚的興趣，甚至還因此參加了JYP的選秀，朝自己的夢想邁進，不過她也傳達了「第一輪就被光速淘汰」這個結果，還在節目中重現了當時選秀她所唱的歌曲。



朱玄英的演員之路也並非受到家人全力支持，她特別提到雙胞胎姐姐們為了她而向父母爭取，姐姐們原本也想學習美術但因父母的反對而放棄，不過姐姐們卻希望至少玄英能做自己喜愛的事，於是說服父母相信她一次，也成就今日的朱玄英。朱玄英除了戲劇表現更是廣告界的寵兒，相信父母親現在應該對她更加支持了。



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