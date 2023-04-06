林智妍&李到晛驚人的共同點！網友：命定緣分，不可能不交往

林智妍和李到晛是命定的戀人吧！

愚人節當天，D社突然曝光林智妍和李到晛的姐弟戀情，兩人因為主演了近期大火的《黑暗榮耀》而名聲大熱，劇中男一號「朱如炡」（李到晛 飾）是女主角文同珢（宋慧喬 飾），但劇外他卻是女二號林智妍（飾 朴涏鎮）的！兩人因拍攝這部作品而結緣，從前後輩關係發展成為了現實生活中的戀人。

헐 이도현 임지연 디패 떴는데?????? pic.twitter.com/z6gNAG05aw — 라따구리 (@newpubi) April 1, 2023

兩人的戀情曝光後，網友們也開始關注他們的所有信息，有網友總結了二人意外的共同點吸引了廣大網友的關注。首先是姓氏，李到晛是藝名，本名是「林東玄」，兩人同姓，如果李到晛用本名活動的話，他倆將會被稱為「雙林CP」。

第二則是他們的出生地。 根據網友貼出的他倆信息，李到晛和林智妍的出生地都是「首爾特別市城東區金湖洞」，也就是說他們出身大到城市，小到「社區」全都一模一樣，說不定兩人小時候還在同一個社區遊樂場玩過。 兩人私下聊天時發現了這一共同點而變得親近起來也說不定喔。（PS：NAMU百科中李到晛的出生地僅標示了首爾市。）



소름돋는 임지연 이도현 커플 평행이론 pic.twitter.com/5msB66k6OM — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) April 1, 2023

第三則是血型，李到晛和林智妍都是A型，姓氏、出生地、血型全都一樣，這也太巧了吧！最後一個共同點是宗教。 林智妍和李到晛都是「改新教」的教徒，宗教一樣的話相信有很多共同話題可聊。

這些信息被網友們知道後也引起了大家極大的興趣，大家紛紛留言稱：「這就是緣分吧」、「不可能不交往啊」、「小時候說不定真的遇到過」、「祝福兩人的戀情」、「4個共同點，太神奇了」等。

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