朴敘俊＋IU組合備受期待電影《Dream》兩人互讚合作默契非常優！

電影《Dream》劇情中的男女主角，足球選手「宏大」以及充滿熱情的PD製作人「昭敏」相遇後互相鬥嘴的場面，將由朴敘俊以及IU完美演繹，從選角階段就成為話題，而近期即將上映，更讓觀眾們期待兩位大勢明星之間的默契配合。

有點半推半就被強迫，腦袋空空毫無計畫的宏大接下了世界盃教練的重擔，以及跳脫自己的框架而投身紀錄片製作的PD昭敏，兩人從互相不對盤到愉悅的心理戰，李秉憲導演展現其獨特的幽默風格台詞，將帶給觀眾們不容錯過的樂趣。



對於本次在電影《Dream》的合作，朴敘俊表示能夠感受到IU在演出時的從容不迫，柔軟的態度以及她的努力，相信她的演出也將為電影呈現出更好的畫面，言語中充滿了對IU的信任感。而IU也表示與朴敘俊從第一場戲的拍攝開始，就沒有所謂的尷尬，兩人的合作可說是非常自然有默契，更提高了觀眾們對這部作品的期待。



電影《Dream》劇情描述一位毫無計畫的足球教練，一位失去了熱情的PD，以及一群無家可歸的足球選手們，他們決定一起挑戰不可能的夢想，除了朴敘俊以及IU外，更集結了高昌錫、李玹雨、金鐘秀、鄭承吉等演技派演員們共同演出，預計於4月26日在韓上映。



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