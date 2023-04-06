「董格拉米」朱玄英自曝曾参加JYP选秀：「第一轮光速被淘汰」

演员朱玄英近期在多部电视剧作品中表现令人印象深刻，她也提到去年自己获得了第58届《百想艺术大赏》的电视部门最佳女子综艺赏的幕后小故事。

4月5日晚间播出的KBS 2TV的《屋塔房问题儿童》邀请MZ世代的代表人物朱玄英、金雅英等来宾出演。朱玄英谈起了自己在第58届《百想艺术大赏》获奖时的趣事。由於当时入围的艺人们包含了宋恩伊、洪真京、李美珠、李恩智等，而当时朱玄英获奖瞬间还看了前辈宋恩伊的眼色，引发话题讨论，朱玄英在节目中也坦言当时认为自己得奖机率非常高，甚至练习了得奖感言等，也让现场观众们见识到「MZ世代」堂堂正正地炫耀方式。



朱玄英还在节目中展现自己面对异性时的「必杀技」，也就是她的撒娇功力，她也在现场向金钟国扭动著身体展现撒娇的样子，让金钟国也卸下了武装，有点尴尬地表示「好可爱」，引发全场大笑。



朱玄英更提到自己的梦想其实不是演员，而是做为舞台上的爱豆歌手。朱玄英说自己真的非常喜爱KARA、Big Bang前辈们，对於成为偶像有著浓厚的兴趣，甚至还因此参加了JYP的选秀，朝自己的梦想迈进，不过她也传达了「第一轮就被光速淘汰」这个结果，还在节目中重现了当时选秀她所唱的歌曲。



朱玄英的演员之路也并非受到家人全力支持，她特别提到双胞胎姐姐们为了她而向父母争取，姐姐们原本也想学习美术但因父母的反对而放弃，不过姐姐们却希望至少玄英能做自己喜爱的事，於是说服父母相信她一次，也成就今日的朱玄英。朱玄英除了戏剧表现更是广告界的宠儿，相信父母亲现在应该对她更加支持了。



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