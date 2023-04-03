《原來這就是愛啊》烏冬CP浪漫再進一步，雙方媽媽對待孩子簡直天壤之別（EP.11-12）

《原來這就是愛啊》上週播出的最新兩集11、12集，「烏冬CP」沈宇宙（李聖經 飾）與韓冬辰（金英光 飾）終於更近一步，不過最引發網友討論的不是他們，而是他們的媽媽。

（以下涉及劇情）



沈宇宙媽媽因三姐弟生氣，沈宇宙因為媽媽而崩潰，但其實她們都不是為彼此失望，而是心疼：媽媽自責沒能給孩子們更好的，沈宇宙自責沒有把家守護好。媽媽說她取錯了宇宙的名字：「彗星和地球，唯有在宇宙的擁抱才能生存下去，我應該幫你取名為星星或月亮的。」



家庭的不快解決了，沈宇宙卻面臨復仇之事被揭穿，因為車科長厚顏無恥的回到最佳展覽求職，他將沈宇宙的事告訴了崔宣佑（全錫浩 飾），崔宣佑希望沈宇宙能親自向韓冬辰說清楚。由於這份不安，沈宇宙更有想待在韓冬辰的身邊的念頭，把握機會和他獨處。



然而，接下來輪到韓冬辰面對媽媽了，韓冬辰媽媽再度纏著韓冬辰要錢，韓冬辰因此得知了姜敏英（Hani安喜延 飾）和他分手和媽媽有關。冬辰媽媽的作為幾乎是劇裡所有人都看不下去的，就連觀眾也是，網路上關於此劇的討論總脫離不了「冬辰媽媽很過分」、「冬辰媽媽很討厭」，相較之下宇宙三姐弟的媽媽很明瞭自己的孩子且體諒孩子。



尷尬的是，宇宙媽媽知道了韓冬辰媽媽就是馬熙慈，宇宙對媽媽說了謊韓冬辰已道歉，所以媽媽沒有追究。不過正因如此，觀眾很擔心沈宇宙會不會說了一個謊後，要用更多謊圓，而且光是有馬熙慈存在，她與韓冬辰的愛情就不知道還有多少坎坷之路要走了。

本週將播出的第13集，沈彗星（金睿園）從尹濬（盛駿 飾）那邊知道了真相，賞了韓宇宙一巴掌，後來流著淚向媽媽說出實情。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞