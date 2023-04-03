终於等到美珠Solo！Lovelyz解散之后从没忘本业，与朴真珠组「珠珠Secret」才刚成功

根据稍早《EDAILY》报导，歌谣界人士透露Lovelyz出身的李美珠即将在5月Solo，随后《Xports News》取得其经纪公司Antenna的说词证实了消息。

据‎《Xports News》报导‎，Antenna表示李美珠已在为5月的Solo出道做准备，详细的内容会再稍后公布。

美珠2014年随著女团Lovelyz出道，定位是主舞也是副唱，可惜2021年团体不续约形同解散，美珠后来经由刘在锡引荐签入了Antenna。Antenna是著名音乐人柳喜烈所创立的经纪公司，许多粉丝都很期待美珠在发展综艺之余也能持续歌手之路，然而去年曾有消息夏天要出辑却不了了知。



值得庆幸的是，美珠Solo的好消息终於再次来临，而且美珠其实一直都没有忘记本业，透过固定参与的综艺节目《玩什么好呢》就组过两次限定团体，与刘在锡、哈哈组成的「土曜太」，还有和朴真珠组成的「珠珠Secret」，两次都曾闯入音源榜Top10！而「珠珠Secret」才刚在1日暂时落幕，并确定会有二次活动。



美珠去年10月也曾参与《Cheer Up》OST〈RINGING〉录制，是她出道以来第一次单独发行歌曲，清凉歌声一鸣惊人，观众评价「音色很美」、「比想像中适合」、「有青春漫画的感觉」。



粉丝们就静待Antenna发布美珠Solo的正式消息吧！等不及就把上述的歌曲或是Lovelyz时期的歌曲拿出来听听吧！小编已重新循环〈RINGING〉了！

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