CNBLUE隊長鄭容和想念歌迷！現身香港後宣告：5月7日開show，星期五售票！

BOICE！星期五行動喔～

CNBLUE隊長兼主唱鄭容和，上個月突然現身香港，即時勾起一眾BOICE的思念之情！



原來自2018年之後，鄭容和已經超過5年沒有在港澳地區舉行演出，而他亦知道粉絲們十分想念他！因此，鄭容和今天就特別宣佈將會在2023年5月7日（星期日），來到「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '華麗和夜' IN MACAU》見面會，可說是他對歌迷最溫暖的回應。



事實上，自從網上開始流傳鄭容和將會來澳門舉行見面會後，歌迷們也急不及待查詢售票日期、票價等相關資料。主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司也第一時間作出回應，公告見面會門票將會在今個星期五（4月7日）中午12時起，在[澳門百老匯]網站公開發售。票價分為：$1,888、$1,588、$1,288、$888，粉絲們如不想錯過跟鄭容和一起渡過「華麗和夜」，就一定要好好把握公開售票的時間。

鄭容和自2009年在韓劇《原來是美男》先以演員身份出道，繼而在2010年以樂隊CNBLUE的隊長和主音的身份，在韓國音樂界正式出道。之後，鄭容和在K-pop界和韓劇界均取得優異成績，不論是CNBLUE的《Loner》、《LOVE》、《Cinderella》等能奪得多個音樂流行榜的冠軍歌，還是在韓劇《大發不動產》內的精彩演出，也獲得外界肯定。至2015年，鄭容和也發表個人專輯兼主打歌《One Fine Day》，以個人身份在K-pop界出道，同樣也取得優異成績，可說是全能藝人。



歌迷們除了謹記4月7日中午12時起《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '華麗和夜' IN MACAU》見面會的搶票時間，如想知道更多有關資訊，也可留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。

《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '華麗和夜' IN MACAU》

演出日期及時間：2023年5月7日（日）晚上6時

演出地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,888 / $1,588/ $1,288/ $888

公開發售：4月7日（五）中午12時起

售票平台：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

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