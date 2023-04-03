「泰彬歐巴這拿去！」《PEAK TIME》15點BLK這幕好催淚！出道不到1年解散，5年後還有粉絲支持

《PEAK TIME》讓許多被埋沒的男團有機會力拚翻身，而這之中可能有一半以上的男團出道經歷都相當波折，例如11點邊兼差邊活動，還有1點和7點之間存在「前隊友」的狀況，聽了他們的故事很難不共情。

而上週播出的第8集有一幕特別令人深刻，是台下一位粉絲喊著15點成員：「泰彬歐巴，這個拿去！」泰彬接下了粉絲做的手幅，和成員們下台後情緒久久不能平復……原來這是15點時隔5年再次與粉絲見面。



泰彬在事後採訪舉著手幅說：「『最強團體15點灰常棒／我們依然在這裡』，神奇的是，我一眼就認出來了，是5年前應援過的粉絲。想說這個人怎麼可能都沒有變化呢？怎麼能5、6年都喜歡這個人？我去了軍隊還是團體解散，卻都還能繼續應援這件事，我好像沒有辦法做到……很感謝沒有變心地給予應援。」講著講著就紅了眼眶。



回顧15點第一次登場《PEAK TIME》，就說過因為公司（J&B Entertainment）內部情況，他們出道不到300天就解散，原訂7個作品計畫只有出道專輯實現，總共才活動約5個月。解散那時全員7人來場離別旅行，約定好5年後要以成功的模樣再次見面，距離約定好的時間僅剩1年，其中4位成員泰彬、昭林、一景與仁皓決定挑戰《PEAK TIME》。



Theqoo論壇上有篇貼文討論此事，留言哭成一片淚海「ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，無不受15點那位粉絲感動，或者為15點的際遇不捨，有人說「原來只活動5個月啊，能從那時候走到現在的粉絲們實在太感動」，也有人說「這就是所謂粉絲」、「能那麼單純的喜歡一個人好感動」、「歌手和粉絲之間的關係只有彼此明瞭」。

15點在第三回合此舞台只拿4Pick不到一半評審青睞，但對他們來說已是非常寶貴的經歷了吧！即便成績不亮眼，仍有許多觀眾稱讚15點Live唱功很強，希冀他們擠進前六名闖入決賽。

▼15點第三回合完整節目片段與純舞台影片



▼15點後來開心拿著手幅拍照



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