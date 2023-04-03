「泰彬欧巴这拿去！」《PEAK TIME》15点BLK这幕好催泪！出道不到1年解散，5年后还有粉丝支持

《PEAK TIME》让许多被埋没的男团有机会力拚翻身，而这之中可能有一半以上的男团出道经历都相当波折，例如11点边兼差边活动，还有1点和7点之间存在「前队友」的状况，听了他们的故事很难不共情。

而上周播出的第8集有一幕特别令人深刻，是台下一位粉丝喊著15点成员：「泰彬欧巴，这个拿去！」泰彬接下了粉丝做的手幅，和成员们下台后情绪久久不能平复……原来这是15点时隔5年再次与粉丝见面。



泰彬在事后采访举著手幅说：「『最强团体15点灰常棒／我们依然在这里』，神奇的是，我一眼就认出来了，是5年前应援过的粉丝。想说这个人怎么可能都没有变化呢？怎么能5、6年都喜欢这个人？我去了军队还是团体解散，却都还能继续应援这件事，我好像没有办法做到……很感谢没有变心地给予应援。」讲著讲著就红了眼眶。



回顾15点第一次登场《PEAK TIME》，就说过因为公司（J&B Entertainment）内部情况，他们出道不到300天就解散，原订7个作品计画只有出道专辑实现，总共才活动约5个月。解散那时全员7人来场离别旅行，约定好5年后要以成功的模样再次见面，距离约定好的时间仅剩1年，其中4位成员泰彬、昭林、一景与仁皓决定挑战《PEAK TIME》。



Theqoo论坛上有篇贴文讨论此事，留言哭成一片泪海「ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，无不受15点那位粉丝感动，或者为15点的际遇不舍，有人说「原来只活动5个月啊，能从那时候走到现在的粉丝们实在太感动」，也有人说「这就是所谓粉丝」、「能那么单纯的喜欢一个人好感动」、「歌手和粉丝之间的关系只有彼此明了」。

15点在第三回合此舞台只拿4Pick不到一半评审青睐，但对他们来说已是非常宝贵的经历了吧！即便成绩不亮眼，仍有许多观众称赞15点Live唱功很强，希冀他们挤进前六名闯入决赛。

▼15点第三回合完整节目片段与纯舞台影片



▼15点后来开心拿著手幅拍照



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