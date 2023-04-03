TREASURE 成員尹材赫演唱會上被火燒傷！貼了繃帶後又重新上台，還開直播叫粉絲們不用擔心

YG 旗下男團 TREASURE 在2日於泰國曼谷舉行亞洲巡演《2023 TREASURE TOUR [HELLO]》。

但是演出途中發生突發事故，成員尹材赫從舞台下往上走時，舞台裝置突然出現故障，噴出了火。被火花包圍的尹材赫迅速躲開身體，確認衣服是否著火，可能是手部被燙傷，還多次搖晃手腕。最終尹材赫爲了接受燒傷治療急忙下了舞台，他再次回來時手上貼上繃帶。

根據粉絲們透露，這個舞台裝置本來是要在其他舞台的時候啓動的，但是當天的演出中，由於未知的原因，突然出現故障。演唱會結束後，尹材赫開了直播：「今天的演出中，因爲我的失誤而發生事件，所以想告訴大家我完全沒有事，所以暫時打開直播。」他繼續說：「完全沒有問題，手一模一樣，不要太擔心，藥也塗得很好。」還用英語和日語等讓海外粉絲安心。



不過事故當時的影片正在 SNS 上迅速擴散， 看到影片的網友們也紛紛表示：「差點出大事了」、「暈...」、「天啊！如果衣服着火了，怎麼辦」、「真的幸好沒有受重傷」、「當時一定嚇死了」、「那個只要靠近就會很燙啊」、「希望不要再弄出火的東西，真的太危險了。」

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