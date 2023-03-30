金淑和尹正秀「假想夫妻」沒成真，經紀人和造型師倒是先舉辦了婚禮！

金淑27日在個人YouTube更新了一支影片《在別人婚禮上重逢的show window夫婦金淑X尹正秀》，原來是金淑合作10年的經紀人結婚了！而新娘不是別人，正是尹正秀曾經的造型師XD

婚禮當天金淑早早來到會場，跟李英子、曹世鎬、黃賢喜等業內同僚打招呼，還見到了「前夫」尹正秀。



金淑和尹正秀在2015年一同出演JTBC綜藝節目《和你一起2》結為假想夫妻，獲得不少觀眾喜愛，還曾約定若收視率破7%就結婚。 如今節目已結束5年，金淑和尹正秀雙雙出席婚禮，卻是來慶祝別人的婚禮XD





兩人一見面就拌嘴：「妳去美容室（做造型）？」 「你怎麼噴這麼多香水？」 金淑介紹今天的婚禮主角是自己的經紀人和尹正秀的前造型師，尹正秀假裝生氣說：「你們先在一起了，叫我們怎麼辦？」 其實內心感動得不行，一見到新人出場就開始哽咽XD



金淑和尹正秀一起為新人唱了祝歌，不愧是gag woman和gag man，現場氣氛完全被調動起來~婚禮結束後經紀人打電話給金淑道謝，之後又發簡訊感謝她的巨額紅包：「現在才看到，姐姐包了好多禮金啊，太感謝了，我們會更幸福地生活。」 不愧是富有人情味的金淑！



網友：「居然還有這樣的緣分」、「好開心又見到金淑和尹正秀同框」、「金淑不愧是女團出身，歌聲好美」、「節目明明是希望撮合你們，結果倒是身邊人在一起了」XD



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