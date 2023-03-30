金淑和尹正秀「假想夫妻」没成真，经纪人和造型师倒是先举办了婚礼！

金淑27日在个人YouTube更新了一支影片《在别人婚礼上重逢的show window夫妇金淑X尹正秀》，原来是金淑合作10年的经纪人结婚了！而新娘不是别人，正是尹正秀曾经的造型师XD

婚礼当天金淑早早来到会场，跟李英子、曹世镐、黄贤喜等业内同僚打招呼，还见到了「前夫」尹正秀。



金淑和尹正秀在2015年一同出演JTBC综艺节目《和你一起2》结为假想夫妻，获得不少观众喜爱，还曾约定若收视率破7%就结婚。 如今节目已结束5年，金淑和尹正秀双双出席婚礼，却是来庆祝别人的婚礼XD





两人一见面就拌嘴：「你去美容室（做造型）？」 「你怎么喷这么多香水？」 金淑介绍今天的婚礼主角是自己的经纪人和尹正秀的前造型师，尹正秀假装生气说：「你们先在一起了，叫我们怎么办？」 其实内心感动得不行，一见到新人出场就开始哽咽XD



金淑和尹正秀一起为新人唱了祝歌，不愧是gag woman和gag man，现场气氛完全被调动起来~婚礼结束后经纪人打电话给金淑道谢，之后又发简讯感谢她的巨额红包：「现在才看到，姐姐包了好多礼金啊，太感谢了，我们会更幸福地生活。」 不愧是富有人情味的金淑！



网友：「居然还有这样的缘分」、「好开心又见到金淑和尹正秀同框」、「金淑不愧是女团出身，歌声好美」、「节目明明是希望撮合你们，结果倒是身边人在一起了」XD



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