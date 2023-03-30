影后全道嬿喝醉愛唱GD名曲《放縱》！做客《劉QUIZ》被揭老底狂害羞，MC歌詞唱錯被她一秒糾正！

全道嬿做客的《劉QUIZ ON THE BLOCK》昨晚播出，時隔10年出演綜藝除了回顧學生時代趣事和出道以來的作品，也透露了個人生活中的TMI，原來影后是這樣「難搞」又有趣的性格！

全道嬿身為韓國少見的大滿貫影后、第一位在坎城影展摘得「最佳女主角」的韓國女演員，其實走上演員道路完全是「意外」。

全道嬿幼時志願是當「賢妻良母」（涎鎮啊，和妳一樣耶XD），陪朋友試鏡時意外被導演發掘，隨後片約一個接一個，不知不覺就成了備受矚目的實力派演員。



MC劉在錫和全道嬿是大學校友，但當時全道嬿每天都很忙碌，上完課就去拍作品還能順利畢業。 反觀劉在錫不僅沒有作品還時常缺課，直到現在都沒有畢業，試圖搭訕也屢屢被拒，原來是兩位非常不熟的校友XD

節目裡回顧了全道嬿出道以來的經典電影和電視劇，以及她獲獎前後的心境變化。 全道嬿表示現在最幸福的時刻就是在家獨自休息，平日喜歡照顧植物、做家務和料理，酒量是燒酒至少3瓶！



這時劉在錫突然爆出金南佶提供的TMI：「據說妳喝醉的話會跳GD的《放縱（Crooked）》？」 全道嬿害羞說確實會唱一點，但拒絕現場演唱XD



劉在錫和曹世鎬起哄唱《放縱》開頭兩句「沒有什麼是永遠的~最後我還是一個人~」，全道嬿突然打斷：「唱錯了！不是『一個人』，是『變一個人』。」 果然對這首歌十分熟悉啊！



全道嬿表示這首歌的節奏很好，尤其歌詞最好：「世界上真的沒有什麼是永遠的啊，稍微放縱地活著也可以。」 確實很符合她高冷灑脫的氣質XD



유퀴즈 도연웅니 술 취하면 삐딱하게를 부르신다고ㅋㅋㅋㅋ그걸 알려준 게 김남길이래ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 너무 웃기고 귀엽다 지챠 pic.twitter.com/mqdwXW8upk — ʟᴏᴠᴇ 'ㅅ')/ෆ (@love_you_road) March 29, 2023

《放縱》是GD在2013年發行的歌曲，一晃已經過去10年了！之前GD接受采訪時暗示今年內會發行新專輯，拜託這次不要走數啊！



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