Apink七度攻台開唱！嗨唱近20首歷屆金曲掀回憶殺

Apink七度攻台開唱再掀「粉紅風暴」回憶殺，出道十二年的她們化身pink lady大秀辣腿一口氣嗨唱歷屆金曲近20首串起歌迷回憶外，五人更秀中文問候語獻驚喜，暌違五年再次「全員集合」的五人見到逾三千名爆滿粉絲的支持感動到含淚答謝，更加碼三首安可與粉絲大合唱，為這場誠意滿滿的台北巡迴畫下溫馨句點！

出道十二年的韓流天團Apink允諾與PANDA們再訪台北，於4月1日在新北五股工商展覽館開唱，七度訪台的她們堪稱是創下來台次數最多的韓流女團，五位成員中的恩地、初瓏及普美前陣子更曾分別來台辦見面會，這次難得全員到齊訪台，可說別具意義，因此在暌違五年完整回歸的華麗大秀上卯足全力，特別把出道以來近20首精華經典一次唱盡，開場就以她們團名的代表色"pink"為主題概念，五人換上充滿春天氣息的粉紅戰袍登場，以〈Dilemma〉、〈Dumhdurum（덤더럼)〉兩首人氣金曲勁歌熱舞炒熱全場氣氛，招牌的辣腿秀得粉絲眼冒愛心不說，尖叫聲更震響現場，讓人感受到Aponk再次散發粉紅風暴魅力無法擋！ 除了開場熱舞掀高潮外，Apink更合體獻唱許多耳熟能詳的曲目，包括一下節奏就會不由自主唱跳的〈LUV〉、〈NO NO NO〉、〈 MR. CHU〉、〈My oh My〉、〈U YOU〉，搭配她們招牌舞步，宛如把全場歌迷帶入「粉紅」時光機般回憶滿滿。



而七次訪台的Apink早已對台北這個城市非常熟悉，常飛來這邊的他們更對台粉有一份獨特情感，在演唱會上五人透過聊天來與歌迷近距離互動，此行一共三天兩夜的她們除了分享了在演唱會前一天到台北後的一些出遊影片及照片，其中團員中的恩地在影片中分享了她終於吃到朝思暮想的美食-牛肉麵的心情，現場更說：「好好吃！」此外她還拍下自己在健身房運動的花絮；而「吃貨」擔當的南珠一下飛機就直奔西門町，更分享去吃芒果冰、大腸麵線等美食，另外影片中夏榮則在房間中寫草稿念中文問侯詞，最後透過翻譯軟體說出自己對台粉的想念，為了與台下粉絲拉近距離，Apink在演出整晚不時跟台下粉絲聊天，展現十足親和力！



在兩個多小時的演出中表演了近20首好歌的Apink在最後安可橋段特別獻唱了〈 Shining Star〉、〈 Free & Love〉、〈Thank you (고마워)〉來謝謝台粉的支持，更藉著歌曲唱出這十二年對粉絲的愛。



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