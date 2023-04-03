《真的出现了！》安宰贤演技被狂批：生气时只会瞪眼超尴尬

一开播即陷入危机，担忧成为了现实！

安宰贤、白珍熙主演的KBS新周末剧《真的出现了！》於3月25日正式开播，作为平均收视率均超过30%的KBS周末剧，《真的出现了！》一开播就令不少人失望，首播收视率仅为17.7%，上一部首播收视率未突破20%的作品还是4年前的《爱情很美丽，人生很精彩》（18.3%）。

《真的出现了！》讲述了未婚妈妈与未婚维权者的虚假契约恋，围绕著怀孕、生子、育儿等展开。 安宰贤在剧中饰演实力出众的妇产科不孕不育门诊专家「孔泰京」。 他是个彻头彻尾的不婚主义者，但在遇到女主角「吴妍度」（白珍熙 饰）后内心开始动摇。 第一集中，「孔泰京」拒绝了新闻主播女友的求婚，并强调了自己是不婚主义者，之后遇到了把自己的车当作劈腿男友的车，还在车上留言的「吴妍度」，两人的恶缘由此展开。 因为这件事情，「孔泰京」被传是花花公子，继祖母逼著他和张世珍（车珠英 饰）结婚。



从第一集开始，主人公们就遇到了各种各样的麻烦，非常考验他们的演技，但安宰贤在表达强烈情绪时的夸张眼神和表情频频让观众们出戏，似乎他只会瞪大眼睛、微张嘴巴来诠释人设的情感变化，尤其是他在怒吼奶奶的名字「殷金实太太！」时，语气和表情看得观众都替他尴尬。 其实这已经不是安宰贤第一次引发「演技争议」了，在前部作品《有瑕疵的人们》中就因为演技太一般而被诟病，表情僵硬、吐字不清。



首播结束后，有观众把安宰贤的表情截图放到了theqoo网站上，引发了广大网友的热议，大家表示：「我还没看电视剧，光看图就已经替他尴尬了」、「表情也太生涩了吧」、「演技怎么可以不自然到这个程度」等，十分不满意安宰贤在新剧中的表现。



此前，原定演员郭时阳因档期问题与剧组达成协定后退出。 剧组重新物色替代郭时阳的演员，最终选定安宰贤为男主。

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