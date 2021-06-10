韓國女星最近超愛的手袋！時尚果然是個圈，經典又回來了～

時尚是個圈，有些東西終究又回來了。

還記得10年前火爆的「殺手包」嗎？ 有錢姐姐的包櫃裡肯定有這隻！因為在電影《碟中諜4》中被殺手莫娜隨身攜帶，掩得了手槍、裝的了鑽石，醒目的三角標多次堂而皇 最出現的出現在大螢幕上，每次都引來漆黑影院里一片低低的驚呼——PRADA！因此這款包瞬間爆紅大賣，引因而得名「殺手包」。

只是沒過幾年，分分鐘都在推陳出新的時尚圈就厭棄了它，只是沒想到2021年的夏季，「殺手包」兜兜轉轉「捲土重來」，下子出現在了很多明星的IG上，已經擁有它的姐妹們歡欣雀躍「幸好當初買了」，還沒有擁有它的女生開始蠢蠢欲動「我一定要買一個！」 。MAMAMOO華莎、宣美、惠利、APINK孫娜恩、金世正、金請夏、OH MY GIRL Arin、TWICE SANA、林秀香、高允貞、吳漣序、Tiffany等多名女藝人都在個人IG上公開了和包包合影的照片，似乎整個韓娛圈的女明星都人手一隻「殺手包」，經典款以絕對的強勢之姿重返大眾視線。



▲ig@_mariahwasa、@miyayeah、@marcellasne_、@hellopapa11、@ohvely22

話說這種刷版式的行銷手法真的很成功，很難不讓民眾記住。 但這些年比起「流行」，年輕人們更偏愛「小眾」，畢竟誰都不想拎個新包出去，滿大街撞包，因此很多網友留言吐槽：「用的人太多，我反而不想買了」。



▲ig@twicetagram、@hyeri_0609、@tiffanyyoungofficial、@chungha_official、@goyounjung、@clean_0828、@ye._.vely618

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