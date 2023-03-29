連續兩部劇都過著「雙重生活」！辛載夏《模範計程車2》又飾演反派，讓觀眾產生疲乏：「現在有點煩了」

去年5月退伍的辛載夏，在《浪漫速成班》飾演崔直說研究所的室長「智動喜」一角，常保持著純真微笑，結果給劇情帶來最大的反轉，讓人以為在追驚悚片 XD

接著在《模範計程車2》（模範的士2）飾演彩虹運輸新司機「溫河俊」一角，一加入彩虹運輸他就積極地想要介入五人幫的生活，甚至還搬到金道奇（李帝勳 飾）家樓下。總是露出明朗的笑眼，看前幾集播出還想這次應該不是反派了吧～



但目前公開的劇情看來，溫河俊似乎就是在越南殺害電騙集團「千方企業」主席的狙擊手，也是害死「房地產顧問公司的代表」姜弼勝的兇手，他認為彩虹運輸是在破壞他的的資產和生意。第10集尾聲中，他還炸毀金道奇開的計程車，給觀眾們帶來巨大的衝擊。不過...看預告感覺金道奇應該在爆炸前就已經逃出，並故意舉行「假的葬禮」，就是為了揭穿溫河俊的真面目。



而辛載夏連續兩部作品都飾演「反派」，似乎也讓一些觀眾產生疲乏，加上這「溫河俊」這角色目前還沒展現什麼魅力，有點「硬加入」的感覺。觀眾：「連續2次飾演反派角色，現在有點煩了」、「智室長，下次請出演好角色」、「怎麼能連續兩部電視劇都是反派呢～而且還是過着雙重生活」、「繼智室長之後又連續演了相似的角色，所以好像有很多人不喜歡...雖然演技很好，下次做讓人心動的浪漫男主也不錯」、「不知道是不是智室長，無法投入」等等。



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