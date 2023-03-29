连续两部剧都过著「双重生活」！辛载夏《模范计程车2》又饰演反派，让观众产生疲乏：「现在有点烦了」

去年5月退伍的辛载夏，在《浪漫速成班》饰演崔直说研究所的室长「智动喜」一角，常保持著纯真微笑，结果给剧情带来最大的反转，让人以为在追惊悚片 XD

接著在《模范计程车2》（模范的士2）饰演彩虹运输新司机「温河俊」一角，一加入彩虹运输他就积极地想要介入五人帮的生活，甚至还搬到金道奇（李帝勋 饰）家楼下。总是露出明朗的笑眼，看前几集播出还想这次应该不是反派了吧～



但目前公开的剧情看来，温河俊似乎就是在越南杀害电骗集团「千方企业」主席的狙击手，也是害死「房地产顾问公司的代表」姜弼胜的凶手，他认为彩虹运输是在破坏他的的资产和生意。第10集尾声中，他还炸毁金道奇开的计程车，给观众们带来巨大的冲击。不过...看预告感觉金道奇应该在爆炸前就已经逃出，并故意举行「假的葬礼」，就是为了揭穿温河俊的真面目。



而辛载夏连续两部作品都饰演「反派」，似乎也让一些观众产生疲乏，加上这「温河俊」这角色目前还没展现什么魅力，有点「硬加入」的感觉。观众：「连续2次饰演反派角色，现在有点烦了」、「智室长，下次请出演好角色」、「怎么能连续两部电视剧都是反派呢～而且还是过着双重生活」、「继智室长之后又连续演了相似的角色，所以好像有很多人不喜欢...虽然演技很好，下次做让人心动的浪漫男主也不错」、「不知道是不是智室长，无法投入」等等。



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