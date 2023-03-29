太心動了♥ KAI和粉絲一日約會看到最後超感動：偶像與粉絲的愛是雙向的無誤！

EXO KAI近期Solo上了各大節目展現綜藝感，但其中有個節目帶給人的不是搞笑而是無限感動。

KAI來到YouTube頻道「dingo story」的「今天也辛苦了」單元，和粉絲鄭柳安（音譯）展開一日約會。他躲在服裝店倉庫等待時機，在柳安試穿衣服的時候突襲登場，情況可想而知，柳安一打開簾幕便嚇一大跳，還想躲回更衣室裡。KAI就這麼陪著柳安挑衣服，會幫她整理帽子還幫助她套衣服，最後一起挑了一套情侶服穿。



吃晚餐的路程，KAI悉心聆聽柳安講述過去的一年有多辛苦，柳安也提到自己曾在參加他1月的生日派對後，有了「我們再努力度過這一年吧」的想法，和KAI的見面成為了她生活的原動力。「對我來說也是一種力量，為了要見到粉絲，要努力度過這一年。」KAI這麼回應。



邊享用晚餐邊閒聊，柳安趁著機會拿出生日派對那時沒能拿給KAI的手寫信，內容寫到「你總是真心回報得到的愛，我喜歡了9年的鍾仁歐巴依舊不變是個帥氣的人」、「托你的福，從年初又一起分享充滿了愛與幸福的記憶，接下來要以這份回憶為基礎更加努力生活」，KAI聽了忍不住紅眼眶，覺得比起自己給柳安的，自己得到了更多美好回憶。



就像柳安說的，從KAI對粉絲溫暖的眼神中，可以感受彼此的愛是「雙向」的，KAI與柳安的互動讓其他粉絲在羨煞之餘更是感動，有人留言「不是單純粉絲和歌手的關係，而像是一起走過11年的同事ㅠㅠ這不就是追星的真正功能嗎？成為彼此存在的力量ㅠㅠ」。

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