和韓國場的演唱會有區別：BLACKPINK Jennie外國場的舞台造型太性感～大露「微笑臀線」！

BLACKPINK成員Jennie在菲律賓演唱會上的熱辣裝扮十分吸睛。

3月25日-26日，BLACKPINK在菲律賓馬尼拉舉行了「BLACKPINK WORLD TOUR：BORN PINK」演唱會，4名成員為粉絲們呈獻了勁歌熱舞，也許因為在國外演出，Jennie的舞台裝也變得更加熱辣性感起來。



只見Jennie上身穿了一件露腰T恤，下半身搭配了一條系繩「圍裙」，正面看只是一條正常的超短裙，但等Jennie背過身去才看到另一番風景，「圍裙」非常短，只遮住了半個臀部，Jennie的黑色安全褲和「微笑臀線」一覽無餘，她伴隨著音樂起舞，整個人都散發著魅氣息惑。



有網友將這一幕拍下並發到了TikTok上，立即引來大批網友和粉絲的圍觀、留言，眾人紛紛表示：「長著一張娃娃臉，身材卻如此火辣」、「真的很像精靈在跳舞」、「讓很多女生非常羨慕的微笑臀線」、「不知道會不會引爆一輪新時尚」。 不過也有部份粉絲持反對意見，稱：「這也太暴露了吧」、「即使再怎麼好看，也要讓歌手穿可以遮住身體重要部位的衣服吧」、「希望造型師能夠看到」等。

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