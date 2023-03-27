被男團 NCT Jeno 的寫真截圖嚇到的粉絲！還以為本命下了什麼超狠的決心～

【多圖】啊！我第一眼也誤會了，正在低頭懺悔中。

人氣男團 NCT DREAM 的成員 Jeno 近期為雜誌《DAZED KOREA》拍攝了一系列的帥氣寫真，不過卻有粉絲被網上的截圖給嚇到，引發了話題度！



▼引發關注的寫真影片截圖，讓粉絲們摸不著頭緒的服裝背影～，還以為本命下了什麼超狠的決心，這次肯定要掀起偶像界的全新潮流穿搭！



但真相其實是…



他背的一個包～（你也被這視覺差給騙到了嗎？）

▼官方完整宣傳影片：

更多寫真造型可上推特欣賞～

HELLO FUTURE #협찬



한 치 앞도 모르는 세상, 낙관 가득한 미래를 도모하는 제노와 페라가모의 교차점에서.



*제노가 들고 있는 컷아웃 백과 아틀란테 로는 페라가모(Ferragamo).

#페라가모#FERRAGAMO #JENO #제노

⁰더 많은 화보와 인터뷰는 <데이즈드> 스페셜 에디션에서 만나볼 수 있습니다 pic.twitter.com/lfLGAwaXIo — DAZED KOREA 데이즈드 코리아 (@DazedKorea) March 14, 2023

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