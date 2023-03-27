被男團 NCT Jeno 的寫真截圖嚇到的粉絲！還以為本命下了什麼超狠的決心～
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被男團 NCT Jeno 的寫真截圖嚇到的粉絲！還以為本命下了什麼超狠的決心～

畫報   2023年3月27日   星期一10:49   MiJimin  

（封面圖源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

【多圖】啊！我第一眼也誤會了，正在低頭懺悔中。

人氣男團 NCT DREAM 的成員 Jeno 近期為雜誌《DAZED KOREA》拍攝了一系列的帥氣寫真，不過卻有粉絲被網上的截圖給嚇到，引發了話題度！
（圖源：IG@leejen_o_423）

▼引發關注的寫真影片截圖，讓粉絲們摸不著頭緒的服裝背影～，還以為本命下了什麼超狠的決心，這次肯定要掀起偶像界的全新潮流穿搭！
（圖源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

但真相其實是…
（圖源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

他背的一個包～（你也被這視覺差給騙到了嗎？）

▼官方完整宣傳影片：

更多寫真造型可上推特欣賞～

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