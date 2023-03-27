韓系實力樂團N.Flying4月15日即將來台開唱！成員直呼「少了車勳也要把他的份吃起來~」

所有N.Fia最幸福！韓系實力樂團N.Flying自去年11月底來台舉辦演唱會後，粉絲念念不忘團員紮實的現場演唱功力，以及體貼的親民個性，隨著N.Flying於世界各地巡演的規劃行程，也正式宣佈加入台北這一站，並訂於4/15（六）晚上7點於「台北新光三越A11：信義劇場Legacy MAX」舉辦「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」，距離上次來台不到半年，N.Flying沒讓粉絲等到牽腸掛肚，直接就能馬上在台北與他們相聚！

由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成五個大男孩組成的N.Flying，音樂實力一直都是粉絲心目中的最佳樂團代表，不管快歌或慢歌，對他們來說根本不是問題，就曾有樂評以「N.Flying不是在唱歌，而是在PLAYING，當我們正在玩樂時，狀態都是最放鬆、心境最純真的，而他們正是如此，在這個國度裡恣意的享受音樂…。」來形容他們！隊長李承協說：「這次演唱會，絕對是N.Flying所有演出中最精彩的一次！我們將帶來更多豐富的全新內容，不過重點是，能再次見到所有的N.Fia，感覺我們一直都很親近！還記得上次來台北，當時天氣挺濕涼的，不知到時4月台北會變暖嗎？很期待能看到陽光！就跟看到N.Fia一樣！」。



歌單上，N.Flying預計會帶來「Rooftop」、「I Like You」等多首人氣歌曲外，他們裝神秘表示，還有現在絕不能透露的精彩歌曲要在當天獻唱，保證讓每位粉絲不虛此行！而吉他手團員車勳，日前已於3月20日入伍，四位團員帶著滿滿祝福護航車勳外，也承諾所有粉絲，會把車勳的音樂夢想與寵粉的心一起帶到台北，不過台上N.Flying舞台POWER滿分，但其實台下的他們也超愛搞笑，「我們除了會把車勳的音樂之心帶給粉絲外，當然，我們也會把車勳的那一份美食給吃光的…台灣小吃真是令人讚不絕口啊！」N.Flying逗趣說。



這次「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」訂於4月15日晚上7點於「台北新光三越A11：信義劇場Legacy MAX」舉辦，福利上，N.Flying特別加強在合照上的名額，當天預計將有每20位一組，隨機抽選共500位的幸運粉絲與他們合影！其他還包括簽名海報100張、每位團員10張，共計 40張的拍立得、全場皆有未公開的自拍照小卡組、紀念海報，以及N.Flying親自歡送1500位粉絲賦歸的福利！

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